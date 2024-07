Savarino se adapta rápido ao Botafogo e cai nas graças da torcida

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 16:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Contratado com a responsabilidade de assumir a camisa 10 do Botafogo em 2024, Savarino chegou surpreendendo. No Brasil desde que chegou ao Atlético-MG, o venezuelano sempre teve destaque, muito por sua qualidade com a bola nos pés e solidez defensiva.

Após o golaço marcado contra o Galo no último domingo, na vitória do Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos, o jogador chegou ao seu sexto gol com a camisa do Alvinegro. Confira os números!

Jefferson Savarino pelo Botafogo:

🏟️25 jogos (16 titular)

⚽6 gols

🧦6 assistências

⏲️127 mins p/ participar de gol

Após o gol marcado no fim de semana, Savarino comentou:

-Sim, um bom gol. Já tinha muito espaço também para poder jogar, mas saímos com a vitória, e isso é o mais importante-, finalizou