Saiba quando serão os confrontos entre Botafogo x Bahia pela Copa do Brasil

23/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A CBF anunciou nesta segunda-feira (22) a programação detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. O jogo de ida entre Botafogo e Bahia será realizado no Estádio Nilton Santos no dia 30 de julho, uma terça-feira, às 21h30.

A partida de volta está marcada para o dia 7 de agosto, quarta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ambas as partidas serão transmitidas exclusivamente pelo SporTV e Premiere.

Botafogo monitora a situação de zagueiro ex-Flamengo

Líder do Brasileirão, o Botafogo segue observando o mercado em busca de oportunidades. Como prioridade para o clube está a defesa, que já tem até um favorito para acertar. A bola da vez é o zagueiro Samir, revelado no Flamengo e que passou sete temporadas na Itália. Aos 29 anos, Samir atualmente joga no Tigres-MEX, mas também tem passagens por Verona, Udinese e Watford.