Saiba quando foi a última vez que o Botafogo venceu o Vasco em São Januário

Navarro, Oyama, Marco Antônio e Pedro Castro comemorando vitória do Botafogo sobre o Vasco por 4 a 0 em São Januário (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco recebe o Botafogo neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão. Saiba quando aconteceu a última vitória do Glorioso em São Januário!

Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Lá em 2021

A última vitória do Glorioso contra o Vasco em São Januário aconteceu na Série B de 2021. Na ocasião, o Gigante da Colina já sonhava com o acesso, enquanto o Botafogo já o havia encaminhado. No jogo, um amasso. O Alvinegro fez 4 a 0 e acabou com os sonhos do Cruz-Maltino, que amargaria mais um ano na segunda divisão. Os gols foram marcados por Marco Antônio (2), Rafael Navarro e Diego Gonçalves.

Glorioso sepultou as chances de acesso do Vasco em 2021 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Vasco e Botafogo (onde assistir, horário e local).

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 29 de junho de 2024, às 18h30

📍 Local: São Januário, em Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Gizeli Casaril (SC)

📺 VAR: Wagner Reway (Fifa/ES)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton, Hugo Moura, JP (Sforza), Payet (Estrella), Adson, Rayan (Rossi) e Vegetti.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez; Lucas Halter, Barboza (Bastos) e Marçal (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique (Júnior Santos) e Tchê Tchê; Eduardo e Tiquinho Soares.