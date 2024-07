Renda do jogo contra o Palmeiras foi a maior do Botafogo na história do Niltão

Foto: Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 17:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Com quase 40 mil pessoas no estádio, o Botafogo venceu o Palmeiras e se consolidou na liderança do Brasileirão. De acordo com o jornal Extra, o Glorioso alcançou a maior renda da história do Estádio Nilton Santos, com R$ 2.545.730,00.

O recorde anterior era de R$ 2.470.795,00, em Botafogo 2 x 0 Nacional-URU, pela Libertadores-2017, com 36.133 pagantes e 40.050 presentes. O público foi o maior da temporada, com 35.810 pagantes e 39.570 presentes.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Foto: Divulgação

Em um primeiro tempo bem equilibrados, ambas as equipes conseguiram chegar com perigo ao gol adversário, mas não conseguiram converter em gols. O Palmeiras começou melhor, mas o Botafogo passou a criar mais para o final da primeira etapa, que terminou sem gols.

No segundo tempo, o time da casa manteve o bom ritmo e chegou ao gol logo aos dez minutos com Tiquinho Soares, após uma boa jogada de Luiz Henrique. A partir daí, o Botafogo apenas segurou o resultado. O Alviverde contou com a estreia de Felipe Anderson para tentar buscar o gol, mas sem sucesso. Agora, Glorioso chega aos 36 pontos e se consolida na liderança, enquanto o Verdão é o vice com 33.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 17 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS).

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Alexander Barboza, Bastos e Marçal; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López.