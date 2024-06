RB Bragantino não vence o Botafogo desde 2020

(Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!)







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 26/06/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Rivais desta quarta-feira (26), RB Bragantino e Botafogo já se enfrentaram em algumas oportunidades e a vantagem e do Glorioso. Na história recente, o Fogão também tem tido vantagem contra a equipe de Bragança, que não sabe o que é vencer desde 2020. Confira os detalhes!

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Não vence faz tempo!

A última vitória do time de Bragança Paulista pra cima do Botafogo aconteceu no Brasileirão de 2020, no estádio Nilton Santos. Na época, o Botafogo estava fragilizado e brigava para não cair, enquanto o Massa Bruta vivia uma boa temporada.

O Glorioso saiu na frente, com Matheus Babi, mas logo sofreu a virada, com gols de Ytalo e Claudinho.

Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!

Estatísticas de Botafogo x RB Bragantino

Os times já se enfrentaram em 25 oportunidades, com 10 vitórias do Botafogo, oito empates e sete vitórias do Bragantino. No último encontro, empate por 1 a 1 em Bragança, no jogo que deu ao Glorioso a vaga na fase de grupos de Libertadores. O Massa Bruta não vence o Glorioso desde o Brasileirão de 2020.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo e RB Bragantino (onde assistir, horário e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x RB Bragantino

Brasileirão - 12ª rodada

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Henrique Neu Ribeiro

📺 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos e Tiquinho Soares.

RB BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Eduardo Sasha, Helinho e Mosquera.