'FALSO 9' COM EDUARDO

Foi a solução encontrada por Bruno Lage durante a partida diante do Cruzeiro. O meia é o vice-artilheiro do time no Brasileirão (4 gols) e um dos jogadores do elenco que também pode ostentar a marca de ter marcado mais gols do que deveria (seu xG é de 2,82).



Embora seja um meia, Eduardo não é exatamente um armador de jogadas e sim um meia-atacante, com boa chegada na área e capacidade de finalização. Sua capacidade técnica deve garantir as paredes e tabelas que Tiquinho faz. Como ponto fraco está o jogo físico, já que o camisa 33 não está acostumado a jogar de costas - e deve sofrer mais com a marcação do adversário.



Com essa alternativa, Lucas Fernandes pode ganhar a vaga no time titular, ou o meio-campo do Botafogo pode ser composto por três volantes - Tchê Tchê, Marlon Freitas e Gabriel Pires ou Danilo Barbosa.