Quem deve substituir Júnior Santos, durante o ‘Super Agosto’?

Júnior Santos é o destaque do Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 10:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Júnior Santos ficará de fora do começo do período de mata-mata da Libertadores e das oitavas da Copa do Brasil, devido a uma fratura na tíbia, sofrida na vitória do Botafogo por 1 a 0 contra o Internacional, pela 18ª rodada do Brasileirão. A previsão de retorno é de três meses.

Artilheiro das copas do Botafogo em 2024, com 10 gols marcados, Júnior Santos não joga contra o Bahia, às 21h30 desta terça-feira, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos.

O técnico Artur Jorge também perdeu o meia Eduardo, com problema no reto femoral direito. No entanto, o Alvinegro conta com as adições do atacante Igor Jesus, contratado, e do ponta Carlos Alberto, que retornou de empréstimo junto ao RWD Molenbeek.

Matheus Martins, jogador recém-adquirido junto à Udinese, ainda não foi regularizado e só poderá atuar na Copa do Brasil a partir das quartas de final, caso o Alvinegro elimine o Bahia.

O Lance! mostra as alternativas que Artur Jorge possui na ausência de Júnior Santos.

Igor Jesus

O atacante foi a escolha na derrota do Botafogo por 3 a 0 para o Cruzeiro, no Nilton Santos, no último sábado (27), pela 20ª rodada do Brasileirão.

Com a entrada do camisa 99, o Alvinegro se estabelece com dois atacantes na frente. As vantagens são o aumento no poderio aéreo e força dentro da grande área adversária. No entanto, a principal desvantagem está na pressão na saída de bola do rival.

Tchê Tchê

Desde a chegada do atual treinador, o camisa 6 vem sendo utilizado como um meia pelo lado esquerdo. Ao contrário do que acontece com Igor Jesus, o meia, jogando nessa posição, consegue pressionar muito bem a saída de bola e melhorar a marcação no campo adversário.

Neste caso, Luiz Henrique ou Savarino teriam que ser deslocados para uma parte mais central do campo, fazendo uma espécie de segundo atacante.

Carlos Alberto

Ainda sem poder contar com Matheus Martins, o Botafogo tem Carlos Alberto como a principal opção de velocidade, na ausência de Júnior Santos.

No ano passado, o camisa 27 ganhou destaque no período em que Cláudio Caçapa esteve à frente do Glorioso. O jogador pode atuar pelas quatro posições de ataque e a sua entrada não mudaria nenhum jogador de posição, e manteria o esquema tático.

Botafogo enfrenta o Bahia nesta terça-feira, às 21h30 (Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das Oitavas da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Botafogo é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, atrás apenas do Flamengo, que tem um jogo a menos que o Glorioso.