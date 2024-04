Quase um ano depois, Botafogo volta à altitude de Quito

Artur Jorge comandando treino do Botafogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Mesmos rivais, porém em competições diferentes. Neste ano, Botafogo e LDU se encontrarão pela Copa Libertadores da América, ambas as equipes estão no Grupo D da competição e se enfrentam nesta quinta (11), às 19h (de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito (Equador).

Em situação bem diferente, o Botafogo vem com novos desafios para o jogo contra os equatorianos, atuais campeões da Sul-Americana. Inclusive foi por essa competição que as equipes se enfrentaram no ano passado, em dois jogos que não tiveram nenhum gol marcado, enquanto isso o Glorioso voava no Brasileirão.

Para esse ano, a expectativa é diferente, sem a vaga nas decisões do Carioca, além de um início conturbado de Libertadores, com derrota em casa para o Junior de Barranquilla, o jogo deve ser o primeiro de Artur Jorge no comando da equipe na beira do gramado que falou um pouco sobre a preparação para a partida: "Queremos minimizar o impacto da altitude, a única forma de estar preparado era treinar e jogar lá. Trabalho para estar preparado não só para esse, como para os próximos jogos. Vamos criar uma equipe competitiva, determinada."



Para o duelo desta quinta, o treinador alvinegro deve ter quase todo o elenco à disposição, Damián Suárez e Marçal retornam após suspensão e lesão na panturrilha, respectivamente. Porém, o goleiro John e o zagueiro Pablo seguem sem condições de jogo com isso. A provável escalação da equipe deve ser: Gatito; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa (Gregore), Tchê Tchê (Marlon Freitas), Eduardo; Júnior Santos, Savarino (Jeffinho) e Tiquinho Soares.

