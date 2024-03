Setién treinou o Barcelona entre janeiro e agosto de 2020. (Foto: Divulgação/FC Barcelona)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 25/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo completou um mês sem técnico após a demissão de Tiago Nunes no dia 22 de fevereiro. Entre conversas e especulações, Quique Setién se apresenta como uma opção atraente para o projeto esportivo sob a gestão de John Textor, e pode estar perto de fechar com o clube alvinegro em 2024.

Pouco conhecido no Brasil, o treinador já comandou Las Palmas, Real Betis e Villa Real. Mas foi pelo Barcelona que o espanhol viveu seu auge na carreira, entre 2019 e 2020. Setién deixou o clube catalão depois de polêmicas com Messi e a marcante derrota de 8 a 2 para o Bayern de Munique, na Champions League.

ESTILO DE JOGO

Quique Setién demorou a deslanchar como treinador, mas surpreende com sua filosofia ofensiva, como John Textor busca. A principal arma de suas equipes no ataque eram as saídas em velocidade, explorando a defesa adversária, tanto no contra-ataque ou ao neutralizar a marcação na pressão. Sempre chegando com muitos jogadores na área para tentar a finalização, e o apoio simultâneo dos laterais dando amplitude ao time.

Sem a bola, a tática é a rápida recuperação de bola e a marcação na alta pressão. Ou seja, o time avança seu bloco defensivo e promove o encaixe de marcação individual. O 4-3-3 é seu esquema base e os lados do campo são muito importantes.

Quique Setién foi demitido do Barcelona após derrota na Champions League. (Foto: Rafael Marchante/POOL/AFP)

NÚMEROS

Em geral, em sua carreira, o treinador de 65 anos, mais venceu do que perdeu. Em 553 jogos, foram 221 vitórias e 185 derrotas. No Barcelona, principal equipe em que treinou, Setién ficou apenas por 25 jogos, com 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

POLÊMICAS

O principal motivo para a curta passagem pelo clube catalão foi os problemas nos bastidores, especialmente em relação ao craque argentino Lionel Messi. O treinador e o então camisa 10 do Barcelona tiveram desentendimentos no vestiário, segundo o programa 'Que T'Hi Jugues', da 'Cadena SER'.

A história se repetiu no Villareal. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o treinador não estabeleceu bom relacionamento com os líderes do vestiário, que por sua vez reclamavam dos métodos de Setién.



INTERESSE DO BOTAFOGO



O técnico está sem clube desde setembro do ano passado, e é o preferido de John Textor para assumir o Botafogo. O estilo de jogo do espanhol agrada o dono da SAF e as conversas estão em estágio inicial, segundo o ge.