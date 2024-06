Novo reforço, atacante chega ao Rio para se apresentar ao Botafogo

Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 13:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Já confirmado como novo reforço do Botafogo, o atacante Igor Jesus desembarcou, nesta segunda-feira (24), para se apresentar ao clube. Aos 23 anos, o atleta vai passar por uma bateria de exames no CT Lonier. Igor Jesus só vai estrear a partir das 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando a janela de transferências abrir.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Números de Igor Jesus na carreira

Revelado no Coritiba, Igor Jesus já atuou em 135 jogos na carreira, marcando 48 gols e dando 22 assistências. Desde 2021 veste a camisa do Shabab Al-Ahli, com 43 gols e 20 assistências em 86 jogos.

(Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)

Botafogo se aproxima de contratação de Thiago Almada

O Botafogo está perto de contar com um novo reforço em seu elenco: trata-se de Thiago Almada, campeão do mundo com a Argentina em 2022. O meia-atacante deve ser a mais nova aquisição da Eagle Holding, grupo de John Textor, dono do clube carioca.

➡️ Conheça Thiago Almada, alvo do Botafogo

A compra deve ser efetuada em valor que ronda a casa dos 20 milhões de dólares (cerca de R$ 108 milhões na cotação atual). Almada, com isso, se juntaria inicialmente ao elenco do Fogão, e faria parte de um planejamento que posteriormente o levaria a atuar na Europa, possivelmente pelo Lyon-FRA.

Thiago Almada está perto de acerto com o Botafogo (Foto: Divulgação/Atlanta United/MLS)