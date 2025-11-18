Montoro e Barrera são relacionados pelo Botafogo para enfrentar o Sport
Joaquín Correa e Santi Rodríguez são desfalques
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Sport, nesta terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Conforme informado pelo Lance!, o treinador Davide Ancelotti vai ter os retornos de Álvaro Montoro e Jordan Barrera. Montoro sofreu uma fratura na clavícula direita durante a Copa do Mundo Sub-20 e passou por cirurgia em outubro de 2025, enquanto Barrera sofreu uma lesão na coxa esquerda também durante a competição.
Por outro lado, Os atletas Santiago Rodríguez e Joaquín Correa, com dor muscular, estão fora da partida e vão passar por exames médicos.
➡️ Botafogo volta a campo para provar mudança de panorama após Data Fifa
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo
Veja mais sobre Botafogo x Sport
FICHA TÉCNICA
BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
👁️ Onde assistir: Prime Video;
🟨 Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho (BA);
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho, Artur e Arthur Cabral.
SPORT: Gabriel, Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Christian Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias