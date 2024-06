Membro da comissão técnica do Botafogo deixa Alvinegro para trabalhar em clube da Série B

Fábio Matias deixou o Botafogo para assumir cargo de treinador na equipe profissional do Coritiba (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Auxiliar permanente do Botafogo, Fábio Matias deixou o Alvinegro e aceitou uma oferta para assumir o comando do Coritiba. Segundo o "ge", o anúncio deve ser feito nos próximos dias.

Contratado pelo Glorioso em janeiro, o treinador chegou a dirigir a equipe principal do clube carioca por 10 jogos após a saída de Tiago Nunes. No entanto, o gaúcho perdeu espaço com a chegada de Artur Jorge e seus membros de confiança para a comissão técnica.

Fábio Matias se via distante do campo e das tomadas de decisão, o que foi preponderante para sua saída. Após recusar propostas do Cuiabá e Guarani, o comandante gostou do projeto do Coxa após uma conversa com Paulo Autuori.

No Paraná, o treinador encontrará um elenco jovem, como está acostumado a trabalhar devido a sua vasta experiência nas categorias de base. Na Série B, o Coritiba ocupa a 9ª colocação e luta para conquistar o acesso.

Fábio Matias comandou o Botafogo de forma interina em 10 partidas (Foto: Vitor Silva/Botafogo)