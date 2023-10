- A gente tem plena confiança no Lúcio. O Lúcio participou muito no processo de transição da saída do Luís Castro junto com o Cláudio Caçapa, e o Lúcio se torna um assistente técnico da casa, como a gente chama. É um profissional que tem uma ótima relação com os atletas. Conhece muito o clube, conhece o nosso momento e tem totais condições de nos ajudar. Além do Lúcio, trouxemos o Carli, que já está envolvido como profissional do clube desde que saiu dos gramados em junho. É um profissional que já se capacitou, está se capacitando e não duvido que vai ajudar o Lúcio no processo - afirmou.