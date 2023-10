Tiquinho Soares é um dos jogadores mais prestigiados do elenco e tinha sido titular em boa parte dos treinos na semana. A pressão em torno de Lage foi aumentando, até Jhon Textor, acionista majoritário do Botafogo, optar pela saída do português. O Botafogo segue líder do Brasileirão, com 52 pontos, sete à frente do Red Bull Bragantino.