Matheus Martins desabafa e vibra em classificação do Botafogo: ‘Tem que saber sofrer’

Matheus Martins vive grande fase com a camisa do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 09:14 • Rio de Janeiro

O Botafogo garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores. Ao classificar sobre o Palmeiras, na quarta-feira (21), no Allianz Parque, Matheus Martins comemorou o desempenho do Glorioso e comentou sobre a reta final de pressão absoluta do clube paulista. O atacante participou da jogada do primeiro gol e deu assistência para o outro.

➡️ Programa da Globo provoca Palmeiras após eliminação contra o Botafogo; veja

Mesmo depois de um "apagão" dramático nos últimos minutos, o Alivnegro teve seus méritos e passou de fase jogando o melhor futebol. Igor Jesus e Savarino abriram o placar para o Alvinegro, mas Flaco López e Rony deixaram tudo igual para o Verdão.

- Muito feliz né. Sabia que ia ser jogo difícil, e foi. Conseguimos fazer nossos dois gols na casa deles, muito importantes. Sofremos no final, mas é Libertadores, tem que saber sofrer. Agora é pensar na próxima fase. - disse Matheus Martins.

O Glorioso exorcizou o fantasma de 2023 ao vencer a equipe de Abel Ferreira. Apesar dos momentos de pressão sofridas e possíveis contornos trágicos no final da partida, o clube carioca conseguiu se manter sólido e conquistou a classificação de forma heroica.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

- No final, temos que manter a cabeça, estava só um gol de vantagem, mas merecemos a classificação. Jogamos bem os dois jogos, tanto em casa quanto aqui. Merecemos – acrescentou o meia, sobre a pressão no fim do jogo.

Autor de dois gols no clássico contra o Flamengo no último domingo (18) e assistência para Savarino na decisão contra o Palmeiras, Matheus Martins vive seu melhor momento vestindo a camisa alvinegra.

- Fui feliz, acabei dando assistência no segundo gol, do Savarino. Feliz por dar contribuição, agora é continuar trabalhando, com os pés no chão, que as coisas vão dar certo – concluiu.