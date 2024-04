Mateo Ponte supera desconfiança e ganha espaço no Botafogo

Mateo Ponte, Botafogo. (Foto:Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

O lateral uruguaio Mateo Ponte chegou ao Botafogo ano passado como uma grande aposta do scout do clube de General Severiano. Após uma campanha de muito destaque com a seleção uruguaia, campeã do Mundial Sub-20, realizado na Argentina, o jogador chegou ao clube sob a expectativa da torcida de que se tornasse titular.

No entanto, Mateo Ponte logo encarou a realidade e a dificuldade do futebol brasileiro. No ano passado, o jogador disputou apenas dois jogos com a camisa do Botafogo, um pelo campeonato brasileiro e outro pela Copa Sul-Americana. Em nenhum deles, o lateral completou os 90 minutos em campo, o que levantou desconfiança da torcida sobre o seu futebol.

A situação de Ponte mudou com a chegada de 2024. Logo no campeonato carioca o jogador ganhou a titularidade no clássico contra o Flamengo e desde então vem tomando conta da posição. Neste ano o lateral já disputou 14 jogos, sendo que em seis deles atuou durante os 90 minutos. No último jogo, diante do Atlético Goianiense, Mateo Ponte marcou o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo e falou sobre a sua relação com a torcida.

Na próxima rodada, o Botafogo volta a campo diante do Juventude, outra vez no Nilton Santos, e Artur Jorge deve escalar Mateo Ponte como titular na lateral da equipe mais uma vez. Caso seja realmente escalado entre os titulares, o jogador fará uma sequência de 5 jogos entrando desde o início das partidas, a primeira do tipo com a camisa do Botafogo.