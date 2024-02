Contratação mais cara do futebol brasileiro, Luiz Henrique foi anunciado oficialmente pelo Botafogo nesta terça-feira (6), no estádio Nilton Santos. Ao lodo de seus familiares, o atacante recebeu a camisa 99 das mãos do diretor executivo André Mazzuco e se emocionou ao relembrar sua trajetória no futebol.