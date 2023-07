O impasse do Botafogo quanto à concretização do empréstimo de Luis Segovia ao RWD Molenbeek, da Bélgica, acabou trazendo um alento para a equipe nesta sequência do Brasileirão. A reintegração do defensor fez com que ele se tornasse de última hora a opção ideal para a vaga de Victor Cuesta, que cumpre suspensão automática.