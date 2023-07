Os planos do meio-campista Kayque mudaram. O meio-campista viajou para a Bélgica, onde assinaria contrato com o RWD Molenbeek. Porém, exames realizados no clube de propriedade de John Textor detectaram que o jovem tem uma lesão no menisco do joelho e fizeram com que ele retornasse ao Botafogo. A informação do "GE".