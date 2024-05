Kauê tem denúncia de agressão arquivada, e Botafogo vai reintegrar o jogador

Kauê será reintegrado pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 18:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou que vai reintegrar o volante Kauê ao elenco. Isso se deve ao fato do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro arquivar a denúncia de agressão da ex-namorada.

- Ela compareceu ao IML para se submeter ao exame pericial, e o laudo não registrou qualquer vestígio das alegadas agressões. Posteriormente a suposta vítima juntou fotografias que não foram por ela juntadas quando do registro da ocorrência, e que não corroboram com o laudo técnico realizado no dia em que os fatos ocorreram - diz o laudo da perícia.

Kauê foi acusado de agressão pela ex-namorada. Em vídeo, Isabella Ribeiro revelou ter sido agredida pelo volante do Botafogo e postou foto do rosto com manchas vermelhas. O episódio teria ocorrido após o casal terminar o relacionamento.

Com isso, o Botafogo optou por afastar Kauê por tempo indeterminado para que os fatos fossem esclarecidos.

CONFIRA A NOTA PUBLICADA PELO BOTAFOGO:

"Após o afastamento inicial do atleta Kauê para a apuração dos fatos com a reserva e privacidade que o caso requeria, o Botafogo, diante da manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro pelo arquivamento do inquérito policial envolvendo o atleta, comunica que o jogador será reintegrado às atividades protocolares da equipe principal".