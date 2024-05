Ex-Vasco, volante Allan revela acerto com o Botafogo: “Já assinei”

Volante do Al-Wadha, allan acerta com o Botafogo. (Reprodução/ Al-Wadha)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo já tem o primeiro reforço da janela de meio do ano. Atuando pelo Al-Wadha, Allan, de 33 anos, confirmou já ter assinado com o Glorioso, em entrevista à Abu Dhabi Sports TV.

Perguntado pelo repórter se ficaria no clube do Qatar por mais um ano, o brasileiro descartou a possibilidade e revolou volta ao Brasil.

Allan revela contrato assinado com o Botafogo. (Foto: Reprodução/ Abu Dhabi Sports TV)

- Vemos você na próxima temporada?

- Já assinei com outro clube, mas vou deixar tudo em campo e respeitar sempre.

- Qual clube?

- Botafogo.

O acordo está firmado desde o começo do ano. Allan assinou contrato válido até dezembro de 2026 e começará a valer a partir de 1º de julho, mas ele só poderá entrar em campo a partir do dia 10, data da abertura da segunda janela internacional do Brasil.

Pelo Al-Wadha, o jogador atuou por 20 partidas nesta temporada com três gols e cinco assistências. Confira as estatísticas, de acordo com o SofasCore:



⚔️20 jogos

⚽3 gols

🅰️5 assists

🔑30 passes decisivos (!)

🛠️8 grandes chances criadas (!)

✅85% acerto no passe

💨72% acerto no drible (!)

💪56% duelos ganhos (!)

🦾137 bolas recuperadas (!)

🆚42 desarmes (!)