Eduardo passa por cirurgia e pode não jogar mais pelo Botafogo

Eduardo em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 09:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo informou que Eduardo passou por cirurgia no músculo reto femoral direito na noite de segunda-feira (22), por conta da lesão sofrida diante do Vitória no último dia 11. O procedimento ocorreu sem problemas, e o tempo estimado de recuperação do meia-atacante é de quatro a cinco meses.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Desta forma, há chances do jogador não retornar aos gramados até o fim da temporada. Como Eduardo tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano, ele pode ter feito sua última partida pelo Glorioso contra o Leão da Barra, caso não haja renovação do vínculo.

Esta é a terceira lesão do meia na temporada, já que ele passou por problema muscular na mesma coxa em maio e no tornozelo em abril. O camisa 33 deixou o duelo com o Vitória ao reclamar de fortes dores após cobrança de pênaldi desperdiçada, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo lidando com constantes lesões, Eduardo tem bons números pelo Botafogo nesta temporada. Em 26 partidas (19 como titular) no ano, ele acumula oito gols e quatro assistências. Em toda sua passagem pelo Alvinegro, ele entrou em campo em 89 oportunidades, balançando as redes 23 vezes e assistindo os companheiros outras 12.

Eduardo em ação pelo Botafogo; lesão pode tirá-lo da temporada (Foto: Vitor Silva / Botafogo)