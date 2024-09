John Textor revela que volta ao Botafogo foi escolha de Adryelson

Adryelson, reforço do Botafogo, em coletiva de apresentação no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 06/09/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Na última quarta-feira (4), John Textor compareceu à apresentação de Adryelson e Vitinho ao Botafogo, no Nilton Santos. O dono da SAF revelou que a vinda de Vitinho foi uma surpresa e que a volta do zagueiro, após menos de um ano, foi escolha do próprio jogador.

Adryelson foi vendido ao fim da última temporada para o Lyon, da França, por cerca de 3,58 milhões de euros (R$ 19 milhões na época), com um contrato até junho de 2028. Apesar de ter chegado à Europa em boa fase, o defensor não conseguiu uma boa sequência de jogos. Ele entrou em apenas quatro jogos, somando 51 minutos ao todo.

Mesmo com poucos minutos, Textor revelou que o jogador era bem avaliado pelo técnico do clube francês, que não queria liberá-lo para voltar ao Brasil.

– Eu sei que esse clube significa muito para você, você está certo. Eu sei que esse clube significa muito para você, está no seu coração. Você lutou ano passado, você fez parte dessa luta, parte dessa luta. Quero que todos saibam, que o nosso técnico na França me disse que Adry foi nosso melhor zagueiro na França. Ele foi para a Europa, levou todas as experiências do Botafogo para a Europa. Ele é um jogador forte e em evolução. Na verdade, tiramos pessoas do elenco na França, para que você pudesse aumentar o tempo de jogo. Nós vamos precisar de você. Você queria voltar aqui e ajudar seu clube. Você viu esse momento, você viu essa necessidade. O treinador não queria que você fosse. Eu não sabia o que queria, porque me senti dividido, mas sei que seu coração está aqui, e você vai fazer um ótimo trabalho aqui, ajudando para nos dar a melhor oportunidade de ganhar um campeonato, de ganhar uma taça, e a Europa está esperando por você. O pessoal do Lyon está orgulhoso de você, mas o pessoal do Botafogo está muito feliz por ter você de volta.

John Textor e Adryelson em apresentação no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)

O empresário falou sobre o movimento dos jogadores que atuam em clubes europeus escolherem retornar ao Brasil. Para ele, o Botafogo está fazendo parte de um movimento histórico no futebol brasileiro.

– Quero inverter o rumo. E que jogadores na Europa queiram vir jogar por nós aqui no Brasil, seja Thiago, Luiz Henrique, Mohamed El Arouch, agora Adryelson, ganhando tempo de jogo em um clube de ponta da Europa. Bom, esses jogadores agora querem estar aqui, então esse é um momento na história do Botafogo onde estamos provando que o trânsito vai vir na direção contrária. As pessoas querem voltar e jogar no Brasil.

O zagueiro de 26 anos retornou ao Botafogo por empréstimo até o fim de 2024. Pelo Glorioso, Adryelson viveu seu melhor momento na carreira na última temporada, sendo convocado para a Seleção Brasileira. Foram quatro gols e uma assistência em 58 jogos.

Adryelson falou sobre a perda do título em 2023, e queagora volta com uma outra metalidade e experiência no futebol europeu para ajudar o time da melhor maneiro.

– A gente teve um bom momento e um mal momento. A gente viveu coisas incríveis nesse clube. Retornar para cá com uma mentalidade mais forte e com uma experiência muito boa de estar na Europa vai ajudar os companheiros a não fazer o que aconteceu temporada passada. Estamos com um elenco muito bom e muito forte. Um treinador muito bom e jovem, que tem na mão os jogadores e as funções táticas.

Sobre frustração por ter tido poucos minutos no Lyon

– Fui em busca de uma oportunidade na Europa. Claro que é frustrante (jogar pouco no Lyon). Em meio a tudo isso, aconteceu muita coisa. Mas voltei em busca de novas oportunidades para mostrar o meu trabalho. Estou a disposição do professor.

Adryelson foi o sétimo de oito reforços que o Glorioso trouxe nesta janela de transferências. Como veio de pré-temporada na França, o jogador já deve estar à disposição do técnico Artur Jorge para a próxima partida contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no Nilton Santos, no sábado (14).