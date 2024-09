Igor Jesus lamenta empate, mas valoriza o Grêmio: ‘Se seguraram bem’

Igor Jesus, jogador do Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 23:35 • Rio de Janeiro

Neste sábado (28), o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Grêmio, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Glorioso chega aos 57 pontos e se mantém na liderança, mas vê o Palmeiras diminuir a diferença. Convocado para a Seleção, Igor Jesus falou sobre o tropeço do Alvinegro.

O camisa 99 começou a partida no banco, dando lugar a Tiquinho Soares no ataque do Glorioso, mas entrou no intervalo substituindo Matheus Martins. O jogador valorizou a defesa do Grêmio, mas lamentou o empate.

– Sabíamos que o Grêmio iria vir fechado. Tentamos entrar na defesa deles do começo ao fim, mas infelizmente eles se seguraram bem. Acho que fizemos um bom jogo, lutamos até o final, infelizmente não conseguimos marcar. Tem muito campeonato pela frente, temos que continuar trabalhando para que no final possamos alcançar nossos objetivos.

Na última sexta-feira (27), Igor Jesus foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez, ao lado de Luiz Henrique. O atacante falou sobre a sensação de defender a Amarelinha.

– Muito feliz por em tão pouco tempo estar sendo convocado para a Seleção, é algo muito importante para a minha carreira. Quero desfrutar isso e fazer um bom trabalho lá.