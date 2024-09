Ídolos do Botafogo: conheça os 10 maiores da história

Garrincha é o maior dos ídolos do Botafogo na história. (Reprodução: Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 11:50 • São Paulo

O Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, conhecido por sua história rica e por revelar grandes jogadores que fizeram sucesso no Brasil e no exterior. Ao longo dos anos, o clube contou com craques que marcaram época e se tornaram ídolos eternos da torcida alvinegra. Cada um dos ídolos do Botafogo trouxeram conquistas importantes e ajudaram a construir o legado do clube.

Desde Garrincha, o maior ídolo do Botafogo, até nomes como Nilton Santos e Jairzinho, o clube carioca sempre teve jogadores que fizeram a diferença em campo.

Nilton Santos é um dos maiores ídolos do Botafogo. (Reprodução: Fifa)

Os 10 maiores ídolos do Botafogo