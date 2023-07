SENTIMENTO NO BOTAFOGO

– Vivo com muita emoção e alegria tudo que está acontecendo hoje com nosso clube Botafogo. Já passei por muitas situações adversas, difíceis, hoje em dia me dá muita felicidade ver o que está acontecendo no clube, a maneira como os companheiros estão lidando com a pressão, como estão encarando os jogos. Foi algo que me motivou muito na recuperação, ver o quanto estão se doando pelo Botafogo e como está sendo a campanha no Brasileiro, com o Botafogo líder, em momento mararavilhoso. Para quem já passou por momentos difíceis, isso está sendo maravilhoso.