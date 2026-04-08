AO VIVO: Botafogo apresenta Franclim Carvalho como novo ténico

O Botafogo apresenta na tarde desta quarta-feira (8) o português Franclim Carvalho, de 39 anos, como novo técnico com contrato até o fim de 2027. O ex-auxiliar de Artur Jorge chega ao Glorioso para o lugar deixado por Martín Anselmi, demitido no fim de março. Assista ao vivo à entrevista coletiva:

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Franclim Carvalho já teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá estrear no comando do Glorioso. O português ficará à beira do gramado na quinta-feira, contra o Caracas (VEN), pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

O novo comandante do Glirioso desembarcou no Rio de Janeiro no último fim de semana e assumiu o trabalho no CT Lonier na segunda-feira, após a transição feita pelo então interino Rodrigo Bellão, que voltou para o sub-20.

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Segunda experiência no Botafogo

Apesar do início de uma trajetória como técnico, esta não será a primeira experiência de Franclim Carvalho. Em 2022, ele, então auxiliar técnico, assumiu o Belenenses, de Portugal, no segundo semestre e comandou o time em 18 jogos. Recorte ruim, de apenas três vitórias, mas em um começo de carreira.

Franclim Carvalho chega ao Glorioso com os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

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