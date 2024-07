Filho do ex-goleiro Bruno, Bruninho Samudio é anunciado por gigante da Série A

Bruninho Samudio foi contratado para a equipe Sub-14 do Botafogo (Foto: Henrique Lima / BFR)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 18:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Filho do ex-goleiro Bruno, Bruninho Samudio foi anunciado como novo reforço do Botafogo para a categoria Sub-14. O atleta estava no Athletico-PR, mas inicia sua trajetória no Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O jovem é tratado como uma grande promessa por conta de suas atuações, mas também por ter 1,88m com apenas 14 anos. O jogador foi eleito o melhor atleta da Copa Voltaço Sub-14, onde chamou a atenção do Alvinegro.

A transferência ocorreu devido a saída de Léo Coelho do Athletico-PR para o Botafogo, em que exerce o cargo de gerente da base do Glorioso. O dirigente conhecia Bruninho Samudio por conta do período no Furacão.

Bruninho Samudio é filho de Bruno, ex-goleiro do Flamengo, e Eliza Samudio, que foi assassinada em 2010 pelo ex-jogador.