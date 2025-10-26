Escalação: com improviso, Botafogo está definido para enfrentar o Santos
Equipes se enfrentam a partir das 16h, no Nilton Santos
O técnico Davide Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o duelo com o Santos, neste domingo (26), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos. O treinador confirmou o retorno de titulares importantes, como Barboza, Marlon Freitas e Danilo, mas perdeu Marçal por causa de dores musculares. Com David Ricardo suspenso, Newton será zagueiro.
➡️Confira a classificação e faça o simulador do Campeonato Brasileiro
Suspensos na última rodada, Alexander Barboza e Marlon Freitas estão escalados. Arthur Cabral, que fraturou a mão esquerda no jogo com o Flamengo, foi relacionado e ficará no banco. Alex Telles também é opção.
Assim, a escalação do Botafogo para enfrentar o Santos tem Léo Linck; Vitinho, Newton, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Jeffinho, Joaquín Correa; Chris Ramos.
Sexto colocado na tabela de classificação do Brasileiro, o time carioca precisa vencer para não se distanciar de vez do G-4. O Botafogo começou a rodada com 46 pontos e está a nove do Mirassol, que nesse sábado derrotou o Sport, em Recife, e se firmou na quarta colocação.
Santos também tem escalação definida para enfrentar o Botafogo
Primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Santos precisa pontuar para ganhar fôlego na luta contra o descenso. Mas, além de Neymar, o time tem outro desfalque importante: Zé Rafael. O volante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
Para a partida deste domingo diante do Botafogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda definiu a escalação do Santos com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres, Adonis Frías e Souza; João Schmidt, Victor Hugo, Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz.
A partida será apitada por Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE).
