Botafogo

Escalação: com improviso, Botafogo está definido para enfrentar o Santos

Equipes se enfrentam a partir das 16h, no Nilton Santos


Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
15:09
Botafogo enfrenta o Santos precisando vencer para não se afastar do G-4
Botafogo enfrenta o Santos precisando vencer para não se afastar do G-4 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O técnico Davide Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o duelo com o Santos, neste domingo (26), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos. O treinador confirmou o retorno de titulares importantes, como Barboza, Marlon Freitas e Danilo, mas perdeu Marçal por causa de dores musculares. Com David Ricardo suspenso, Newton será zagueiro.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação e faça o simulador do Campeonato Brasileiro

Suspensos na última rodada, Alexander Barboza e Marlon Freitas estão escalados. Arthur Cabral, que fraturou a mão esquerda no jogo com o Flamengo, foi relacionado e ficará no banco. Alex Telles também é opção.

Assim, a escalação do Botafogo para enfrentar o Santos tem Léo Linck; Vitinho, Newton, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Jeffinho, Joaquín Correa; Chris Ramos.

continua após a publicidade

Sexto colocado na tabela de classificação do Brasileiro, o time carioca precisa vencer para não se distanciar de vez do G-4. O Botafogo começou a rodada com 46 pontos e está a nove do Mirassol, que nesse sábado derrotou o Sport, em Recife, e se firmou na quarta colocação.

Santos também tem escalação definida para enfrentar o Botafogo

Primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Santos precisa pontuar para ganhar fôlego na luta contra o descenso. Mas, além de Neymar, o time tem outro desfalque importante: Zé Rafael. O volante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

continua após a publicidade

Para a partida deste domingo diante do Botafogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda definiu a escalação do Santos com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres, Adonis Frías e Souza; João Schmidt, Victor Hugo, Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz.

A partida será apitada por Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE).

➡️ Clique aqui para assistir Botafogo x Santos

Botafogo enfrenta o Santos precisando vencer para não se afastar do G-4
Danilo volta a ser titular após mais de 40 dias afastado (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

