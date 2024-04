John Textor presta depoimento à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo enviou, nesta terça-feira (23), um ofício à CBF solicitando que o árbitro Raphael Claus não apite o clássico contra o Flamengo, no domingo (28), e ainda pediu para que ele fique de fora das escalas do Glorioso enquanto correr a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

A Confederação Brasileira de Futebol designou uma equipe de arbitragem polêmica para a partida. Raphael Claus seria o principal, e Anderson Daronco atuaria como o quarto árbitro, algo que não acontece há anos.

O que ligou o alerta da diretoria foi o histórico de Claus nas últimas partidas que apitou do clube alvinegro. Em depoimento à CPI, John Textor citou supostos erros do árbitro, que também apitou Botafogo 1×2 Flamengo no Brasileiro 2023, clássico que ficou marcado por diversas polêmicas com a arbitragem, incluindo os dois gols rubro-negros, segundo o Glorioso.

“O árbitro em questão não goza da necessária independência e imparcialidade – nem da confiança do público e demais atores envolvidos, incluindo o próprio CR Flamengo – para arbitrar partidas da SAF Botafogo, pelo menos não enquanto as investigações da CPI não forem concluídas”, diz documento enviado pelo Botafogo.

Árbitro Raphael Claus foi convidado à depor na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O documento também cita a árbitra de vídeo Daiane Caroline Muniz dos Santos. Após o depoimento do dono da SAF, o presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB-GO), pediu para que Claus e Daiane sejam convidados a depor, na condição de testemunha e em sessão secreta.

De acordo com o relatório, ambos os árbitros foram escalados juntos em 11 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, causando estranheza, já outras duplas foram escaladas juntas em no máximo três rodadas. E que ambos, “infelizmente”, acabaram “se envolvendo em lances polêmicos”.

Confira a equipe de arbitragem completa para Flamengo x Botafogo:

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP)

Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto-árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assessor: Raimundo Nonato Lopo de Abreu (DF)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

AVAR: Sidmar dos Santos Meurer (PR)

AVAR 2: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Observador de VAR: Hilton Moutinho Rodrigues (RJ)

O Botafogo enfrenta o Flamengo, no próximo domingo, às 11h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que pode valer o topo da tabela. O Botafogo é o terceiro colocado com 6 pontos, enquanto o rival é o vice-líder com 7 pontos.