Em rota de colisão com a arbitragem, Botafogo envia novo ofício à CBF

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 20:02 • Rio de Janeiro

O Botafogo fez mais uma reclamação formal contra a arbitragem do Brasileirão. Desta vez, em novo ofício enviado à CBF, o Glorioso reclama da não expulsão de Filipe Machado, do Cuiabá, por falta dura em Gregore, na partida desta quarta-feira (3), na Arena Pantanal. A informação, dada primeiramente pelo GE, foi confirmada pelo Lance!

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

No documento, o Glorioso também fala sobre a falta de critério da arbitragem por conta do pênalti de Lucas Halter em Pitta. De acordo com o Botafogo, o lance foi semelhante ao sofrido por Júnior Santos, na partida contra o Athletico-PR, em 19 de junho. Faltas em jogos contra Fluminense e Vasco também foram relembradas.

Confira trechos do ofício

— De modo totalmente injustificável e inadmissível, em que pese ser totalmente passível de recomendação de reanálise pelo Árbitro de Vídeo, o aludido lance, OUTRA VEZ, COMO OCORRERA NOS LANCES ANTERIORES ocorridos nas partidas contra Fluminense e Vasco, não fora objeto de revisão pelo Árbitro de campo via Monitor do VAR — diz o ofício do Botafogo.