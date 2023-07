Líder isolado do Campeonato Brasileiro - e com folga -, o Botafogo esteve muito perto de conhecer a sua terceira derrota na competição, neste domingo, após estar perdendo por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. O gol de empate, que saiu aos 41 minutos do segundo tempo, no entanto, veio de uma dar principais armas ofensivas e defensivas da equipe: o jogo aéreo.



Autor do gol que garantiu mais um ponto para o Glorioso, Adryelson é um dos jogadores que mais venceram lances pelo alto no Brasileirão 2023 até agora. Presente nos 16 jogos do time na competição, o zagueiro soma 41 duelos aéreos ganhos e aparece em 9º no ranking geral do fundamento, logo atrás de Tiquinho, seu companheiro de equipe e artilheiro da disputa.



Mais do que o volume, chama a atenção o aproveitamento de Adryelson nas bolas levantadas, tanto no ataque quanto na defesa. Apesar de ter apenas 1,82m de altura, o zagueiro tem o quarto melhor rendimento entre os 20 jogadores com mais duelos aéreos vencidos no campeonato, tendo ganho 73,2% das disputas. Somente Luan, do Palmeiras, com 84,4%, Danilo Avelar, do América Mineiro, e Messias, do Santos, com 74,6%, possuem números superiores até o momento.



O bom desempenho por cima, porém, não é novidade. Em 2020, quando ainda atuava pelo Sport, onde foi revelado, Adryelson foi o 5º jogador com mais duelos vencidos na Série A (104).



JOGADORES COM MAIS DUELOS AÉREOS VENCIDOS NO BRASILEIRO 2023

- Dados do Sofascore



1º - Deyverson - Cuiabá - 63 (54,7% de aproveitamento)

2º - Joaquim - Santos - 56 (80,9% de aproveitamento)

Danilo Avelar - América-MG - 56 (80% de aproveitamento)

Messias - Santos - 56 (74,6% de aproveitamento)

5º - Gustavo Gómez - Palmeiras - 50 (66,6% de aproveitamento)

6º - Calleri - São Paulo - 48 (52,1% de aproveitamento)

7º - Nino - Fluminense - 45 (67,1% de aproveitamento)

8º - Tiquinho - Botafogo - 43 (54,4% de aproveitamento)

9º - Adryelson - Botafogo - 41 (73,2% de aproveitamento)

10º - Luan - Palmeiras - 38 (84,4% de aproveitamento)