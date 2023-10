Essencial para as transições em velocidade pelas pontas, que eram ponto forte do time até a chegada de Lage, Júnior Santos não conseguiu colocar em prática suas características principais com o treinador demitido. Agora, com Lúcio Flávio, que trabalhou diretamente com Cláudio Caçapa, a expectativa é que o jogador volte a mostrar o seu melhor futebol, assim como fez contra o Fluminense.