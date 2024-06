Desejo do Vasco, Marlon Freitas renova com Botafogo; saiba tempo de contrato

Marlon Freitas renovou seu contrato com o Botafogo até dezembro de 2026 (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 16:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Desejo do Vasco nos últimos meses, Marlon Freitas renovou seu contrato com o Botafogo até fim de 2026. De acordo com o "ge", o meia recebeu uma valorização salarial pelo novo vínculo assinado.

Nos últimos meses, o Cruz-Maltino demonstrou interesse na chegada do volante, mas John Textor não quis liberar o atleta para um rival direto. Além disso, o jogador é considerado um dos líderes do elenco e titular da equipe dirigida por Artur Jorge.

Por conta da decepcionante reta final do Brasileirão 2023, Marlon Freitas passou a ser muito criticado pelos torcedores. No entanto, o meia deu a volta por cima, soma 29 jogos na temporada com dois gols marcados e duas assistências.