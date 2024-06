Definido! Saiba qual estádio irá receber o confronto entre Grêmio e Botafogo

(Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O confronto entre Grêmio e Botafogo, válido pela nona rodada do Brasileirão, já tem estádio definido. Na manhã desta sexta-feira (7), o governador do Espírito Santo anunciou, por meio do "X", que a partida acontecerá no dia 16/06, às 18h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Anteriormente, a partida iria acontecer no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, mas já tem mudança confirmada. No segundo turno, o jogo também será em campo neutro, já que as duas equipes fecharam um acordo.

Vítor Silva/Botafogo