O Botafogo deposita nesta quarta-feira (9) suas fichas na luta para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Após terem vencido o Guaraní, do Paraguai, no jogo de ida no Nilton Santos, o Glorioso vai a campo no Defensores del Chaco às 19h (de Brasília) com a vantagem do empate.