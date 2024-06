Criciúma x Botafogo: qual é o histórico do confronto?

(Foto: Guilherme Hahn/AGIF)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 22/06/2024 - 14:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A bola rola às 16h deste sábado (22), no Heriberto Hulse, para o confronto entre Criciúma e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Tradicionais, os clubes já se enfrentaram e várias oportunidades. Saiba quem leva a melhor no confronto direto!

Estatísticas gerais de Críciúma x Botafogo

Ao longo da história, Criciúma e Botafogo já se enfrentaram em 14 oportunidades, com quatro vitórias do Tigre, quatro empates e seis vitórias do Glorioso.

Em jogos com mando do Criciúma, a vantagem é dos catarinenses, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. No retrospecto recente, o Botafogo tem duas vitórias, dois empates e uma derrota contra o rival. Em relação a gols, o Tigre marcou nove e sofreu 20.

Criciúma x Botafogo (Foto: Guilherme Hahn/AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Criciúma e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

🚩 Assistentes: Daniel luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

🖥️ VAR: Wagner Reway

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Marquinhos Gabriel e Matheusinho; Yannick Bolasie e Arthur Caíke (Eder).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo); Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gregore), Tchê Tchê e Óscar Romero; Luiz Henrique e Júnior Santos.