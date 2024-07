Eduardo desfalcará o Botafogo por três meses(Foto: Vitor Silva/Botafogo/Flickr)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 12:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Recentemente, Eduardo, meia do Botafogo, sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita. O jogador foi submetido a exames de imagem e, inicialmente, a previsão de volta era de um mês, porém a gravidade foi além do que se imaginava.

Ao que tudo indica, o tempo de duração do tratamento será de três meses e ainda pode incluir um processo cirúrgico para corrigir o problema. Por conta disso, o craque Alvinegro estará disponível somante na fase final de 2024, em meados de outubro.

O Botafogo não contará com Eduardo para os duelos das oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Inclusive, se avançar, o jogador pode perder também as quartas e parte das semifinais de ambas as competições.

Na última quinta-feira (11), no duelo contra o Vitória, no Barradão, o meia se lesionou, após desperdiçar uma cobrança de pênalti, e precisou ser retirado de campo.

Em 2024, Eduardo já se lesionou outras duas vezes - a primeira, o atleta passou por um problema muscular na mesma coxa em maio, e a segunda no tornozelo em abril. Detalhe: ambas as lesões o tiraram dos gramados por mais de um mês.