A migração do RCE para a Recuperação Judicial foi feita por sugestão da SAF. O objetivo é melhorar a estratégia jurídica de renegociação de passivos do Botafogo associativo que são pagos pela Sociedade Anônima do Futebol. Na abertura da votação, 99 conselheiros se manifestaram a favor da mudança, enquanto dez votaram contra e dois se abstiveram.