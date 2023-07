A lista de relacionados divulgada pelo Botafogo na tarde deste sábado (22) para o confronto com o Santos foi marcada por algumas mudanças. Na Vila Belmiro, o técnico Bruno Lage não poderá contar com Eduardo, que se recupera das consequências de um choque sofrido em treino e ficará no Rio de Janeiro. a lista de jogadores que ficarão à disposição do técnico Bruno Lage para a partida.