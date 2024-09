Com novidade no ataque, Botafogo está escalado para enfrentar o Grêmio

Tiquinho Soares, jogador do Botafogo, contra o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da classificação contra o São Paulo durante a semana, o técnico Artur Jorge apostou em um time misto para a partida no Mané Garrincha.

▶️ Torcida do Botafogo prepara mosaico para confronto contra o Grêmio, em Brasília

▶️ Botafogo foi campeão brasileiro na última vez que dupla de ataque foi convocada

Com a vitória do Palmeiras sobre o Galo, o Glorioso precisa vencer para se manter na liderança. Com uma sequência de jogos decisivos, o técnico alvinegro poupou alguns titulares. Savarino e Igor Jesus começam no banco e dão lugar a Matheus Martins e Tiquinho Soares.

Tchê Tchê, capitão da equipe, também começa entre os titulares no lugar de Marlon Freitas. Na lateral, Alex Telles a Marçal. A novidade é a opção de Júnior Santos, voltando de lesão. O atacante começa no banco em Brasília. Confira as escalações:

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal; Tchê Tchê e Danilo Barbosa; Luiz Henrique, Matheus Martins e Thiago Almada; Tiquinho Soares.

GRÊMIO (Técnico: Marcello Salles (auxiliar)

Marchesín; João Pedro, Kannemann, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Edenílson, Aravena e Braithwaite.