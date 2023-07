O time de Luís Castro teve chances para marcar mais gols, mas acabou não aproveitando. Na reta final do primeiro tempo, os lusitanos cresceram na partida e chegaram ao empate. Aos 40 minutos, Feitosa recebeu livre na cara do gol, mas finalizou por cima. Em seguida, Elicley fez uma boa jogada dentro da área e chutou forte no canto esquerdo de Lucas Perri para marcar.



SEGUNDO TEMPO MOVIMENTADO



Ambos os times foram com tudo em busca a vitória. Nos minutos iniciais, os lusitanos ameaçaram com Elicley pelo lado esquerdo. Em seguida, os alvinegros responderam com uma bela cabeçada de Lucas Piazon.



A Portuguesa precisava da vitória para se classificar. O Botafogo buscava um triunfo para não arriscar uma desclassificação. O jogo ficou aberto até os 25 minutos, quando Víctor Cuesta apareceu livre depois de uma cobrança de escanteio para estufar as redes.



Depois do segundo gol, os jogadores alvinegros tomaram conta das ações do meio-campo e administraram a vantagem. A Portuguesa tentou reagir, mas não conseguiu furar os defensores botafoguenses. No fim do jogo, Eduardo construiu uma linda jogada e Raí, destaque do time B alvinegro, balançou as redes e carimbou a classificação para final da Taça Rio.