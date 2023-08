O Botafogo divulgou na noite deste sábado (5) divulgou a lista de relacionados para os confrontos com o Cruzeiro, às 18h30 deste domingo (6), pelo Brasileirão, e Guaraní-PAR, às 19h de quarta-feira (9), no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Defensores del Chaco. O técnico Bruno Lage deve ter força máxima nos dois confrontos, mas não terá à sua disposição Gabriel Pires.