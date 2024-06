Colorado Rapids aumenta pedida por Moïse Bombito; saiba o valor!

Foto: Reprodução







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 18:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo segue firme na busca por mais um zagueiro para a temporada. Até o momento, o alvo principal é Moïse Bombito, do Colorado Rápids-EUA, mas a negociação não deve ser simples.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Os americanos acreditam que o zagueiro vale muito mais do que os US$ 4 milhões oferecidos, e não há pressa para negociá-lo, de acordo com o “The Denver Post”. Vários clubes europeus demonstraram interesse no zagueiro de 24 anos, titular da seleção do Canadá na Copa América. O Colorado Rapids pretende gerenciar bem a carreira do jogador e só negociá-lo quando ele estiver pronto para atuar em outro nível no futebol europeu.

Próximos passos

O empresário já está em contato com o clube norte-americano. O Lyon, da França, que também é um dos times de John Textor, demonstrou interesse no jogador. No entanto, Bombito deve ter uma passagem pelo Botafogo antes de se dirigir ao futebol europeu. Lembrando que a informação foi publicada pelo jornalista Fabrizio Romano.

O caminho que Moïse Bombito traçou até virar um jogador profissional foge do que o torcedor brasileiro está acostumado. O zagueiro, de 24 anos, fez a sua base no Canadá e migrou para o futebol universitário americano, onde ficou até o fim de 2022. Após completar a sua jornada na universidade, o jogador foi contratado pelo Colorado Rapids, para disputar a MLS.

Botafogo prepra proposta para contratar o zagueiro (Foto: Reprodução)

Mesmo tendo disputado apenas 30 jogos como profissional, a velocidade e o vigor físico de Bombito chamaram a atenção do técnico John Herdman, que o convocou para defender as cores da seleção canadense na Copa América de 2024.

Números de Bombito na MLS

Na atual temporada, o zagueiro disputou 16 partidas (15 como titular) e marcou dois gols. O mesmo tem 84% de passes certos por partida, 1.2 interceptações por jogo, 1.7 desarmes, 4.9 bolas roubadas e 4.1 cortes a cada 90 minutos, dados do SOFASCORE.

Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Uma das prioridades do Botafogo na próxima janela é a contratação de um zagueiro para brigar por posição com Lucas Halter, Alexander Barboza e Bastos. Por isso, essa possível contratação é vista como o melhor dos mundos. A oportunidade de dar rodagem ao canadense em uma equipe ajustada e estruturada, ao mesmo tempo que encorpa o elenco e o setor defensivo do clube alvinegro.