Thairo Arruda, CEO do Botafogo, e Jonas Marmello em Brasília (Foto: Reprodução)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/05/2024 - 12:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo tem uma sequência decisiva pela frente, mas a movimentação nos bastidores não para. O CEO, Thairo Arruda, está em Brasília para tratar de um dos temas que tem sido prioridade para o alvinegro: o aumento da força política nos bastidores para garantir a voz do clube em temas de interesse institucionais.

Temas como a CP da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, em curso no Senado, tem recebido atenção especial. Como representante de John Textor, o CEO tem marcado presença em reuniões com parlamentares para acompanhar o curso das investigações e prestar os esclarecimentos necessários. Outro tema que tem recebido especial atenção são os que envolvem as atualizações na Lei da SAF, também em tramitação no Congresso Nacional.

Como representante da Eagle Football e um dos responsáveis por convencer John Textor a investir no Brasil, Thairo é consultado pelos legisladores para contribuir no aperfeiçoamento do mecanismo. Embora o modelo das SAFs tenha se difundido, ainda são poucos os investidores estrangeiros a investir no futebol brasileiro.



Nas costuras de temas de interesses institucionais em Brasília, o mandatário recebe a companhia do Vice-Presidente Executivo Jonas Marmello. O clube considera estratégico na função o conhecimento de Marmello por ser um especialista no tema da Lei da SAF.

Nesta semana, Thairo e Marmello tiveram agendas oficiais com os senadores Rogério Carvalho e Chico Rodrigues, com quem debateram ideias para a melhoria do futebol brasileiro. A dupla também se reuniu com Washington, o “Coração Valente”, Diretor da APFUT - Autoridade Pública de Governança do Futebol.