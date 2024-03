CEO do Botafogo, Thairo Arruda comenta possível grupo com brasileiro na Libertadores: ‘Mais fácil’

Thairo Arruda está confiante com a participação do Botafogo na Libertadores (Vítor Silva/BFR)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 20:00 • Luque (PAR)

CEO do Botafogo, Thairo Arruda comentou sobre a possibilidade do Botafogo enfrentar uma equipe brasileira na fase de grupos da Libertadores. Em entrevista à "ESPN", o dirigente afirmou que essa situação seria benéfica em termos de logística para o clube.

- Botafogo volta a uma competição da sua grandeza depois de sete anos. Estamos muito empolgados, um time muito confiante depois da classificação diante do Bragantino. A expectativa é enorme, é um torneio que todos querem jogar. A gente sabe da expectativa de ter um brasileiro na chave, mas seria bem-vindo até pelos fins logísticos, pois é muito mais fácil jogar no Brasil do que enfrentar uma altitude. Mas não escolhemos adversários.

Arruda também demonstrou bastante empolgação com relação a estreia do Glorioso na competição. O cartola afirmou que a equipe comandada por Fábio Matias está focada e bem preparada para lutar pelo torneio continental.

- Acreditamos que nosso time tem uma confiança enorme depois dos jogos da fase preliminar e tivemos que nos antecipar mais cedo. Nossa preparação começou mais cedo e estamos em 100% para a fase de grupos.

A estreia do Botafogo acontece entre as decisões da Taça Rio, onde o Botafogo enfrenta o Boavista. O clube carioca precisa vencer o torneio para garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2025.