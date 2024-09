Botafogo x Grêmio: como é o histórico do confronto?

Tiquinho Soares e Carlos Eduardo - Botafogo x Grêmio (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 19:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saiba quem leva a vantagem no confronto direto!

Botafogo e Grêmio já se enfrentaram em 68 partidas, com 21 vitórias do Alvinegro, 18 empates e 29 triunfos do Imortal. Como mandante, o Glorioso leva uma pequena vantagem, com 14 vitórias, sete empates e 13 derrotas em 34 jogos. No último encontro entre os dois, no Brasileirão desta temporada, o Fogão venceu por 2 a 1, no Espírito Santo.

Tiquinho Soares e Carlos Eduardo - Botafogo x Grêmio (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X GRÊMIO

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de setembro de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF);

📺 Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA-AL);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Gregore; Matheus Martins (Luiz Henrique), Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Nathan Fernandes); Braithwaite.