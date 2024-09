Botafogo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Yuri Alberto jogador do Corinthians disputa lance com Cuiabano jogador do Botafogo durante partida no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 17:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (14,) em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Os times entram em campo a partir das 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão do Premiere. O Glorioso é o líder do campeonato, enquanto o Timão ocupa a 18ª.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Corinthians

26ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Botafogo (Técnico: Arthur Jorge)

John, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele e Rodrigo Garro; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.