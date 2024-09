Foto: Gilson Lobo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 14/09/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo precisa rapidamente virar a chave, esquecer o passado e focar nos dois campeonatos que ainda tem pela frente: o Brasileirão e a Libertadores. Para isso, precisará também superar a sequência negativa recente, já que não vence há três jogos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A última vitória do Tricolor foi pelo Brasileirão, quando bateu o Vitória, no Morumbis, por 2 a 1, no dia 25 de agosto. Desde então, o time comandado por Luis Zubeldía perdeu para o Atlético-MG, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, para o Fluminense, por 2 a 0, pelo Nacional e, por fim, empatou sem gols com o Galo, resultado que culminou na eliminação do torneio mata-mata.

Na tentativa de voltar a ter bons resultados, o time paulista precisará se superar fora de casa, afinal, seus dois próximos desafios serão longe de sua torcida, a começar por domingo (15), contra o Cruzeiro, às 18h30, no Mineirão, pelo Brasileirão. Depois, o confronto será válido pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo, no dia 18, às 21h30, no Nilton Santos.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

No Brasileirão, a missão está um pouco distante. O São Paulo é o sexto colocado, com 41 pontos, nove atrás do líder Botafogo. O foco, neste primeiro momento, é tentar entrar no G4 e, a partir daí, mirar voos maiores.