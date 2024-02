O segundo tempo foi de controle da equipe visitante. Com vantagem no placar, o Glorioso administrou o resultado e chegou ao terceiro gol com Júnior Santos, nos acréscimos. Janderson, do Botafogo, e Bruno Barra, do Volta, foram expulsos e cumprem suspensão automática. Contratação mais cara do futebol brasileiro, Luiz Henrique precisou ser substituído após sentir um incômodo na perna esquerda.